Familier brød i gråd: Fem mænd dømt for stort hashsmugleri

Flere familiemedlemmer brød sammen i gråd, da fem mænd sent torsdag eftermiddag blev idømt årelange fængselsstraffe for i fællesskab at have indsmuglet 2,5 ton hash til Danmark.

Dommen blev afsagt i et tætpakket retslokale i Herfølge, som i dagens anledning var i udlånt til Retten i Holbæk.

De tiltaltes nærmeste pårørende fik lov at indtage 12 tilhørerpladser i selve retslokalet. Men langt flere end 12 pårørende var mødt op. Resten måtte følge retsmødet via et videolink i et tilstødende rum.

Sagens strengeste straf tilfaldt en 47-årig mand, som blev idømt ti års fængsel. Det er ifølge dommen en skærpende omstændighed, at han - da han deltog i indsmuglingen - var prøveløsladt fra fængslet, hvor han afsonede en dom i en anden sag om narkokriminalitet.

Tre mænd på henholdsvis 42, 45 og 47 år fik hver otte års fængsel. Og den femte - en 41-årig mand - blev idømt syv års fængsel.

Ifølge dommen fungerede de fem som en organisation, og de var fælles om at indsmugle de store mængder hash til Danmark.

Tre af de dømte ankede deres domme på stedet. De resterende to bad om tid til at overveje, hvorvidt de vil tage sagen videre til landsretten.

Som en del af bevisførelsen i sagen indgik mændenes indbyrdes samtaler fra krypterede beskedtjenester. Retten i Holbæk skulle – som en af de første sager i Danmark – tage stilling til bevisværdien af materialet.

En af de beskedtjenester, som gruppen benyttede, var EncroChat.

Højesteret er netop ved at tage stilling til, om information fra EncroChat må bruges som bevismateriale i danske kriminalsager.

Ifølge flere forsvarsadvokater er det at sammenligne med masseovervågning, hvis politiet må bryde ind i krypterede chatfora.

Foreløbig har både by- og landsretten sagt god for brugen af beviser fra EncroChat, som også har spillet en rolle i andre sager.

- Det er den første dom i Danmark, hvor EncroChat er et af de afgørende beviser, siger senioranklager Jeannie Andreeva. Hun er den ene af to anklagere i sagen om de 2,5 ton hash.

Både hun og hendes kollega, senioranklager Jhin Lee, udtrykte stor tilfredshed med sagens udfald efter domsafsigelsen.

De fem mænd blev dog ikke dømt for samtlige af de forhold, som de var tiltalt for. Ifølge anklageskriftet havde de bestilt og modtaget sammenlagt mere end seks ton hash. Men der blev altså kun fundet bevis for indsmugling af en væsentligt mindre mængde af det ulovlige stof.

Foruden fængselsstraffene lød dommen på konfiskering af samlet cirka otte millioner kroner og en ejendom, der blev brugt til modtagelse af hash.

Der har gennem sagen været navneforbud for de fem tiltalte. Deres forsvarere anmodede ved domsafsigelsen om at få udstrakt navneforbuddet, og det accepterede dommeren.