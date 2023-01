Familiestrid eksploderer: Morfar anmeldt for dødstrusler

Den 82-årige morfar i et dansk-tysk familiedrama og kidnapningssag er nu politianmeldt for at have skrevet et brev, som skulle indeholde trusler på livet mod hans eks-svigersøn

Kun i Ekstra Bladet

'Jeg vil få dig ned med nakken.'

Sådan lød én passage i et håndskrevet brev, der gav den tyske millionær-mor og erhvervskvinde Christina Blocks eksmand, Stephan Hensel, anledning til at politianmelde sin 82-årige eks-svigerfar for at have truet ham på livet. Det blev for nylig afleveret på mandens og hans danske hustrus adresse i Graasten i Danmark.