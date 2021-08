Famøs drabssag afsluttet

Østjyllands Politi lægger i dag en af Danmarks mest mystiske drabssager i skuffen.

Marie Lock-Hansen var 43 år gammel i 1967, da hun blev skudt og dræbt i sit hjem i Højbjerg uden for Århus. Hun lukkede en mand ind i sit hus. Han var iført cottoncoat, blød hat og hornbriller. Kort efter hun lukkede manden ind i sit hjem, blev hun skudt tre gange med en revolver Walther P-38, 9 mm.

54 år efter

Der har været mange konspirationer om denne drabssag. For hvorfor blev en ellers almindelig forstadsfrue dræbt i sit eget hjem? Det har Østjyllands Politi mere eller mindre konsekvent brugt 54 år på at finde ud af. Men nu vurderer de altså, at sagen endeligt er afsluttet. Også selvom der ikke er fundet en forklaring på mysteriet.

I 2018 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra en borger, der havde oplysninger om en potentiel gerningsmand. På grund af de mystiske omstændigheder ved denne sag, har politiet jævnligt fået henvendelser angående mordet. Men denne henvendelse blev vurderet til at være alvorlig nok til, at der var grundlag for at genoptage sagen.

”Den nye henvendelse blev holdt op imod sagens andre oplysninger og medførte, at politiet fandt det relevant at afhøre en 90årig mand, bosiddende i Canada, som mistænkt for drabet,” siger advokaturchef Jacob Balsgaard.

Marie Lock-Hansen med hipo-chef Erik V. Petersen. Der er blevet skrevet bøger om denne sag, og der florerer en masse teorier om, hvorfor Marie Lock-Hansen skulle dø. Vidner så en mand med cotton-coat, blød hat og hornbriller. Lock-Hansen blev skudt tre gange. Foto: POLFOTO

Mistænkte er død

Den mistænkte, som var bosiddende i Canada, døde i oktober 2020 i en alder af 93 år. Politiet vurderede, at der ikke var grundlag for at få ham udleveret fra Canada til Danmark inden sin død. Desuden havde hans advokater sagt på vegne af ham, at han ikke ville udtale sig om sagen grundet sin haltende hukommelse.

På trods fortsatte politiet sin efterforskning i Danmark, hvilket blandt andet indebar nye DNA-analyser, genstande fra gerningsstedet blev undersøgt med ny teknologi for at finde fingeraftryk. Der blev desuden foretaget udgravninger ved to ejendomme i Højbjerg, fordi man havde mistanke om, at gerningsvåbnet, som aldrig blev fundet, kunne være gemt der.

Kan ikke gøre mere

Politiet har afsluttet sagen, fordi der ikke er flere efterforskningsskridt. Det er kun, hvis der kommer nye og helt afgørende oplysninger, at efterforskningen muligvis ville kunne blive genoptaget.

Østjyllands Politi har vurderet, at der ikke er fundet nye beviser, som styrker mistanken mod den ældre mand, som afgik ved døden i 2020.

"Der er lavet virkelig grundigt og meget omfattende efterforskningsarbejde i løbet af de seneste tre et halvt år. Det har ført til, at der er fremkommet nye oplysninger, der kan knytte den nu afdøde mand til drabet på Marie Lock-Hansen. Hvis han stadig havde været i live, ville der ikke have været tilstrækkelige beviser til, at der kunne rejses tiltale mod ham. Derfor er sigtelsen mod ham rent formelt også frafaldet," udtaler advokaturchef Jacob Balsgaard.