Fandt 232 kilo lattergas: Kvinde sigtet

Der er ikke meget at grine af for den 19-årige kvinde, der fredag fik besøg af politiet i sin lejlighed i Aarhus.

Hun er nemlig blevet sigtet for besiddelse af store mængder lattergas med henblik på videresalg, efter politiet beslaglagde intet mindre end 372 lattergas-flasker - svarende til omkring 238 kilo lattergas.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Formoder videresalg

Siden 1. juli har det været ulovligt at være i besiddelse af lattergas på offentlige steder, hvis ikke gassen er til et 'anerkendelsesværdigt formål'.

Den 19-årige er dog sigtet for ulovligheder i en noget anden liga, da politiet formoder, at hun har haft intentioner om at sælge de store mængder lattergas videre.

'Når vi er oppe i så store mængder, så har vi en formodning om, at planen har været at sælge lattergassen videre, og det er ulovligt og kan koste en større bøde eller fængsel. Nu efterforsker vi sagen videre', udtaler Martin Frank Rasmussen, vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.