Fandt 5,2 kilo hash i kolonihave: Tidligere ejer nægter kendskab

I en kolonihave i Skive blev der gravet en stor mængde hash op af jorden i weekenden. Den tidligere ejer mener ikke at kende til stofferne. Alligevel er han og et familiemedlem blevet sigtet i sagen

I lørdags var der gang i det helt store gravearbejde i en kolonihave i Skive, da der skulle gøres klar til nye beboere.

Det blev dog ikke en helt almindelig arbejdsdag for de fremmødte, for pludselig kom store mængder hash til syne i jorden, skriver TV Midtvest.

Det fik de arbejdende til at skynde sig at kontakte politiet, som dukkede op på adressen med en narkohund. På stedet blev der fundet i alt 5,2 kilo hash.

Natlig aktivitet

Politiet tjekkede, om der havde været tidligere anmeldelser på adressen, og det var der.

- Sidste år fik vi flere anmeldelser om natlig aktivitet i kolonihaverne, hvor man undrede sig over, at der blev gravet på livet løs. Derfor besluttede vi os for at opsøge den tidligere ejer af haven, fortæller Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive til tv-stationen.

Den tidligere ejer er en 72-årig mand fra Skive, og hos ham kunne politiet finde yderligere 1,8 kilo hash. Men han kendte hverken til stofferne på sin bopæl eller i kolonihaven, lød det.

Det måtte være et familiemedlem, fortalte han til betjentene. Familiemedlemmet kendte til hashen hos den 72-årige, men ikke til stofferne i kolonihaven.

Selvom de nægter kendskabet til den store mængde i jorden, er de sigtet i sagen, oplyser politiet.