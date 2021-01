Fandt afdøds fod: Nu er brillerne dukket op

Først fandt et familiemedlem 85-årige Magnhild Hansens sandal med hendes fod i og en større knogle ved det sted, hvor hun blev fundet død tre uger tidligere - på trods af, at politiet allerede havde afsøgt stedet med hunde.

Og tirsdag fandt politiet så Magnhilds briller sammen med andre effekter, da de undersøgte stedet igen foranlediget af familiemedlemmets chokerende fund.

– Det er fundet i området otte-ti meter meter fra findestedet, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ikke vil gå nærmere ind på, hvilke ting der er tale om.

Magnhild Hansen nåede at være sporløst forsvundet et halvt år, før hun blev fundet død. Det har ikke været muligt at fastslå dødsårsagen. Politifoto

– Er der fundet yderligere ligrester?

– Det er ikke ligrester på den måde, der er fundet. Men der er fundet nogle ting, som vi lige skal have kigget på for at se, om det har noget med sagen at gøre.

– Når I har fundet brillerne otte-ti meter fra findestedet, har I så undersøgt stedet godt nok?

– Som jeg også tidligere har givet udtryk for, burde de ting, der er fundet efterfølgende, måske have været fundet i forbindelse med, at man bjærger liget. Det er et meget vådt og sumpet område. Men det havde været rigtig rart, hvis det var fundet i første omgang, ikke mindst for familiens skyld.

Fundene de seneste dage frustrerer Jinnie Sommer, hvis mor er niece og gudbarn til Magnhild.

– Jeg synes, det er utrolig frustrerende, at politiet ikke fik gjort deres arbejde ordentligt til at begynde med. De burde have afsøgt stedet minutiøst i et forsøg på at finde briller og eventuelle spor fra en gerningsmand samt ikke mindst resten af skelettet, siger hun og fortsætter:

– Der skulle have været sat afspærringer op hele vejen rundt, så ingen kunne komme og finde hverken knoglerester eller ødelægge mulige beviser. Jeg forstår slet ikke, hvorfor politiet ikke har gjort dette, den dag hun blev fundet. Jeg bliver sgu' ked af, at de ikke gør sig mere umage.

Jinnie Sommer har en følelse af sjusket politiarbejde. Foto: Lasse Hansen

Magnhild Hansen blev fundet i et naturområde i nærheden af Tubæk Å ved Præstø 12. december sidste år, bare 200 meter fra sit hjem. På det tidspunkt havde hun været sporløst forsvundet i et halvt år.

Søndag ville Jeanet Egelund Nielsen vise sin kæreste findestedet, før Magnhild skulle bisættes onsdag. Men fem-seks skridt fra det sted, hvor man kunne se, at politiet havde skrabet i jorden, fik hun øje på en lys sandal, som hun genkendte som Magnhilds. Og i sandalen var der resterne af en fod og noget, der kunne ligne noget nylonstrømpe.

Jeanet Egelund Nielsen blev dybt chokeret, da hun fik øje på sit familiemedlems sandal og fod på findestedet. Privatfoto

Det fik hende til at panikke og begynde at græde.

– Jeg sov rigtig skidt i nat. Jeg kan godt mærke, at det har påvirket mig mere, end jeg lige ville være ved. Og så kan det godt være, at der er nogle, der siger, at det bare er en fod i en sko, men det er overhovedet ikke rart, siger Jeanet Egelund Nielsen, hvis far er nevø til Magnhild, der ikke selv fik børn.

Bisættelse udsat

Bisættelsen er nu udsat.

Ifølge vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen ændrer de nye fund ikke på politiets opfattelse af, at Magnhild Hansen ikke har været udsat for en forbrydelse. Det har dog ikke været muligt at fastslå en dødsårsag, fordi hun har ligget død så længe.

– Der har været holdt ligsyn og retsmedicinsk obduktion, og der er lavet en lang række efterforskningsskridt igennem forløbet, som betrygger os i, at der er tale om en ulykkelig hændelse, siger han

Foto: Per Rasmussen

