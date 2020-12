Fandt dødsnarko i garage i Vanløse

Det stærke og meget farlige narkotiske stof metamfetamin - også kendt som ICE - er ikke særligt udbredt i Danmark, og derfor er en sag om handel med mindst 6,8 kilo metamfetamin usædvanlig.

Den tiltale er nu rejst mod fire mænd, tre danskere på 27, 39 og 49 år og en 21-årig vietnameser, der i januar stilles for Retten på Frederiksberg. Alle nægter sig skyldige.

Politiets enhed Særlig Efterforskning Øst mener, at mændene har drevet organiseret handel med metamfetamin, og i forbindelse med anholdelserne for et år siden fandt politiet narkoregnskaber og samlet 1.115.450 kr. i kontanter, der menes tjent på salget.

Smed penge op i luften

Politiet overraskede under aktionen den 39-årige ved en garage i Vanløse, der var depot for narkohandlen. Han flygtede med en pose med 720.000 kr. og forsøgte at forsinke betjentene ved at kaste pengesedler op i luften.

Han blev dog anholdt, og det viste sig, at den formodede narkohandler havde været eftersøgt i fem år siden oktober 2014, hvor han var stukket af fra Søbysøgård Fængsel efter en udgang.

Efter anholdelsen hjalp civile borgere betjentene med at samle cirka 200.000 kr. sammen på gaden i Vanløse.

I garagen fandt politiet godt 1,7 kilo metamfetamin og 300 gram kokain. I garagen holdt en VW Touran og i bilen fandt politiet en skarpladt Beretta pistol kaliber 0.22 med syv patroner. Pistolen menes at have været et pulje-våben, som flere af de tiltalte kørte rundt med efter behov.

Ifølge tiltalen mod tre af de fire mænd handlede de i løbet af cirka et halvt år desuden med mindst 4,8 kilo metamfetamin. Det baserer sig blandt andet på regnskaber, aflytninger og pengefund på deres bopæle og i en Mercedes. Under aktionen fandt politiet yderligere et par hundrede gram metamfetamin.

artiklen fortsætter under billedet

Metamfetamin fremstilles blandt andet på uhumske laboratorier som dette i Østeuropa. Foto: Litauisk politi

Det beslaglagte stof, som var i krystalform, har vist sig at have en renhed på cirka 80 procent. Det har altså været meget kraftigt. Et gram metamfetamin koster 600-800 kr. på gaden.

- Vi har ikke tidligere set metamfetamin i den her målestok i Danmark, siger anklager Rasmus von Stamm, SEØ.

Under retssagen skal der blandt andet føres en retskemiker og en misbrugskonsulent som vidner, der skal forklare om metamfetamins farlighed.

Slang for metamfetamin er Krystal, Ice, Glas og Meth.

Hjemmerøveri

Retssagen mod de fire tiltalte starter 11. januar og varer i 14-15 dage. Dommen falder til marts. Den 21-årige vietnamesiske tiltalte kræves udvist for bestandigt.

Han er også tiltalt for et hjemmerøveri 31. oktober 2019 i Valby, hvor beboeren blev slået adskillige gange i hovedet og på kroppen med et aluminiumsbat, trukket forlæns ned ad en trappe og slået igen en masse gange, mens røveren sagde 'jeg skal have pengene'.

Offeret pådrog sig flere flænger i hovedet og en brækket næse. Han blev også truet på livet, hvis han anmeldte røveriet. Røverens udbytte blev 1000 kr. Vietnameseren nægter sig skyldig i røveriet.

Så farlig er metamfetamin Metamfetamin er et syntetisk fremstillet centralstimulerende stof, som er langt stærkere, dyrere, farligere og mere vanedannende end amfetamin. Ifølge en EU narkotikarapport produceres det primært i Belgien, Holland og Polen og i mindre omfang i de baltiske lande og Tyskland. Udbuddet er stigende

De seneste 10 år er udbuddet af metamfetamin steget i Europa, men er stadig langt mindre end amfetamin. Metamfetamin har i mange år været et kæmpe problem i USA, hvor det kaldes Crystal Meth eller ICE, når det fås i krystaliseret form. Det kan købes som piller, pulver eller krystaller. Produktionen i små illegale laboratorier er også farlig, fordi der bruges meget brandfarlige stoffer, der kan føre til eksplosioner. Misbrug øger risikoen for hjerneblødning, blodprop i hjertet og hjerterytmeforstyrrelser. Et almindeligt fænomen er ’meth mouth’, hvor tænderne rådner. Langsigtet får man hjerneskader, der går ud over følelser og hukommelse, svær angst og depressioner. Læs mere om metamfetamins farlighed på sundhed.dk Vis mere Luk