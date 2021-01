Fandt fire millioner kroner i lejlighed på Nørrebro: 56-årig anholdt

Politiet mener, at de mange penge stammer fra salg af kokain

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet overraskede i sidste uge en 56-årig udlænding i en lejlighed på Nørrebro i København med et beløb på fire millioner kroner og 11.000 euro, knap 82.000 kr.

Pengene menes at stamme fra salget af mindst 11 kilo kokain eller et andet særligt farligt narkotika.

Den 56-årige er udenlandsk statsborger og har ikke umiddelbart nogen tilknytning til Danmark. Han har heller ingen kendte banderelationer.

Fængslet i 27 dage

Manden nægter sig skyldig, men blev i et grundlovsforhør i torsdags varetægtsfængslet i 27 dage i Københavns dommervagt.

Sagen efterforskes af Særlig Efterforskning Øst. Vicepolitiinspektør Torben Henriksen ønsker ikke at kommentere sagen nærmere, men siger dog, at politiet kom på sporet af den 56-årige i forbindelse med en anden verserende efterforskning.

Politiet forsøger nu at opklare, hvor de fire millioner kr. konkret stammer fra, og om den 56-årige eventuelt har været pengekurer for foreløbig ukendte bagmand, der nu har lidt et stort tab.

Der blev ikke fundet kokain eller anden narkotika i lejligheden, der kan svare til beløbet. Derfor har politiet blot beregnet, at de fire millioner kr. svarer cirka til salget af 11 kilo kokain.