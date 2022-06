Fandt hash i køleskab hos svigermor

En 44-årig mand og hans 57-årige svigermor sad skulder ved skulder på anklagebænken, da de begge blev sigtet for besiddelse af mere end 64 kilo hash med henblik på videreoverdragelse.

63 kilo hash blev fundet hjemme hos svigermoren i Nykøbing Sjælland, herunder nogle kilo i et køleskab.

Kvinden, der arbejder som butiksassistent, nægter sig skyldig i alle anklager og ønskede ikke at afgive forklaring i grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg.

Hun har dog i en forklaring til politiet sagt, at hun havde givet svigersønnen lov til at opbevare hash i hendes hjem, og hun var blevet betalt for det i form af hash til eget forbrug. Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret 19. maj i år, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Svigersønnen erkendte til gengæld, at det var hans hash, som politiet fandt hos svigermoren, ligesom han også erkendte, at 1.295 gram hash, der blev fundet i en venindes bil i Valby, var hans. Men han turde hverken fortælle, hvem han havde fået det fra, eller hvem han skulle give det til.

Endelig erkendte han også at have været i besiddelse af 138 gram hash og 153 gram skunk hjemme hos sig selv og kæresten gennem ti år i Nykøbing Sjælland, som kæresten ikke kendte noget til.

Ingen indtjening

Det kom frem, at han ifølge oplysninger fra Skat ikke har haft nogen indtægt de sidste fem år, men han forklarede, at han levede af kærestens penge og vennetjenester. Og at han fik 25 øre pr. gram hash, han opbevarede.

'Pengene bruger han til overlevelse. Han kan ikke spare op af de penge', fremgik det af hans forklaring.

Han forklarede, at han havde spurgt sin svigermor, om han måtte stille nogle kasser hos hende, men at han aldrig har fortalt hende, hvad der var i kasserne. Og hashen var så godt pakket ind, så man ikke kunne lugte det, lød det fra ham.

Et køleskab, der stod hos svigermoren, havde han stillet ind samme dag som anholdelsen, og på sin forsvarer Finn Bachmanns spørgsmål svarede han, at der lå mere end to kilo, måske fem kilo, i køleskabet, som han lige havde lagt ind.

Han har tidligere boet på Christiania, og svigermoren vidste godt, at han har haft noget med hash at gøre, og han havde da også på et tidspunkt givet hende en klump hash og en skive hash i gave. Men ikke i så store mængder, fremgik det i retten.

Narkohunde reagerede

Svigermor og svigersøn er også sigtet for at have videreoverdraget henholdsvis 80 gram hash for 8000 kroner, der blev fundet under ransagningen i svigersønnens hjem og for videreoverdragelse af 1260 gram hash for et samlet beløb på 126.000 kroner, som blev fundet under en ransagning i Brønshøj.

De to forhold nægter den 44-årige mand. De 8000 kroner var kærestens opsparing til kørekort, mens han ikke kendte noget til de 126.000 kroner, der blev fundet hos en veninde, men at han godt vidste, at hun havde en opsparing.

Retten fandt, at der var en begrundet mistanke om, at pengene stammede fra overdragelse af hash, blandt andet fordi narkohundene reagerede på pengene under ransagningen, og de tydeligt lugtede af hash.

De blev begge varetægtsfængslet frem til 16. juni på begrundet mistanke om, at de har gjort sig skyldige i de rejste sigtelser. Forsvarerne tog forbehold for kære.

Læs også denne aktuelle sag om drabsforsøg, hvor en jægersoldat greb ind