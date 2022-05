Fandt kvinde i mineskakt: - Lød som hendes sidste råb om hjælp

Hvad der skulle have været en hyggelig familietur udviklede sig dramatisk, da en mand og hans to børn hørte råb om hjælp fra en mineskakt.

45-årige Jonas Hallin var 22. april sammen med sine to sønner ude for at lede efter en gammel minelandsby i nærheden af Norberg i Sverige, da de gjorde en voldsom opdagelse.

Sidste råb om hjælp

Imens de vandrede rundt og forsøgte at finde vej til minelandsbyen, nåede de til en 25 meter dyb mineskakt. En af sønnerne syntes, at han kunne høre noget, og da de kaldte ned i skakten, fik de et svar tilbage.

- Jeg kunne høre på personens stemme, at det var alvorligt. Hun lød træt og ulykkelig. Det lød som om, at dette var hendes sidste råb om hjælp, fortæller den Jonas Hallin til det svenske medie Aftonbladet i et interview.

Efter at have kæmpet med at få signal på telefonen, så han kunne sende GPS-koordinater til alarmcentralen, kom der cirka 25 minutter senere redningsmandskab til stedet.

Men politi og brandvæsen måtte indse, at de ikke kunne få kvinden op selv, og derfor blev der sendt bud efter en helikopter, der kunne fire en paramediciner og en båre ned i mineskakten ved hjælp af en wire. Og så snart kvinden kom op, blev hun fløjet væk i helikopteren, fortæller Jonas Hallin.

- Det var rent held, at vi fandt hende og fandt dét sted. Jeg bliver ked af det, når jeg tænker på det, siger han til mediet.

Mand anholdt

Fundet af kvinden i mineskakten har rystet Sverige. Kvinden var såret og alvorligt nedkølet, da hun blev fundet. En mand blev efterfølgende anholdt for drabsforsøg og voldtægt.

Manden skulle være i 40'erne.

Ifølge Aftonbladets oplysninger kendte kvinden og den anholdte hinanden, og mediet har beskrevet, at manden havde friet til kvinden kort før, hun blev skubbet ned. Da hun sagde nej, havde han ifølge mediets oplysninger voldtaget hende og skubbet hende ned i mineskakten.

Oplysningerne om frieriet er endnu ikke blevet bekræftet af svensk politi. Anklagemyndigheden har ikke ønsket at gå detaljer med omstændighederne bag sagen.