Fandt mystisk beholder i skov: Nu er kærestepar dømt

En vaks borger faldt pludselig over en mystisk beholder i et skovomåde nær Bagsværd for en uge siden.

Det viste sig, at beholderen indeholdt et narko-lignende stof, og det fik borgeren til at kontakte politiet omgående. Efter politiets undersøgelse kunne det konkluderes, at der var tale om hele 484,52 gram kokain.

Den vakse borgers henvendelse ledte derfor til, at et kærestepar i går blev anholdt og sigtet for at opbevare narkotika med henblik på videresalg.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en mand og en kvinde på henholdsvis 39 og 30 år. Begge parter var i dag i retten og tilstod forholdet, hvilket ledte anklagemyndigheden til at gå efter en straksdom.

Det efterkom retten, og derfor blev manden idømt tre og et halvt års fængsel, og kvinden fik tre års fængsel.

- Den gode borgers henvendelse for en uges tid siden, har i dag medført en markant dom. Der er grund til at rose borgeren, der kontaktet politiet i denne sag, siger anklager Michelle Lindegaard i kølvandet på straksdommen.