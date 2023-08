Fandt øksemand i haven

En 41-årig mand bliver onsdag klokken 13 fremstillet i grundlovsforhør.

Det sker, efter han er blevet anholdt og blandt andet sigtet for at have truet flere betjente.

Politiet fik klokken 18.31 tirsdag aften en anmeldelse fra en beboer på Vestre Bakkevej i Randers C. Beboeren havde set den fremmede mand gå rundt i haven med en økse i hånden.

Han virkede påvirket og skabte utryghed i området, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Flere patruljer kørte til stedet, hvor de traf den 41-årige mand, der stod med både en dolk og en økse i hænderne.

'Han råbte flere gange trusler mod betjentene, men efter lidt tid lykkedes det politiet at få manden talt til ro, hvorefter han frivilligt lod sig anholde,' lyder det i døgnrapporten.

Ingen personer kom noget til i forbindelse med episoden, oplyser politiet.

Ved grundlovsforhøret, der finder sted i Retten i Randers, bliver manden fremstillet med henblik på varetægtsfængsling.