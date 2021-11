Fandt sin kat med halsen skåret over

En katteejer i Frederikssund i Nordsjælland fik sig søndag morgen en ubehagelig overraskelse.

Her fandt en person nemlig hjemmets kat med halsen skåret over i sin have.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Anmeldelsen kom fra en bopæl på Kong Skjoldsvej klokken 12.52 søndag.

Af døgnrapporten fremgår det, at halsen var skåret over på en måde, som anmelderen mente kun kunne skyldes, at et menneske havde gjort det.

Til Ekstra Bladet oplyser Nordsjællands Politi, at anmelderen umiddelbart har en formodning om, at kattedrabet er blevet begået et andet sted end i haven.

Politiet kan ikke oplyse, om der er mistænkte i sagen.