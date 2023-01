Fandt skunklaboratorium ved et tilfælde: Tre personer anholdt

Politiet fandt ved et tilfælde et skunklaboratorium, da de mødte op på en adresse i Odsherred for at anholde en eftersøgt mand

Hvad der skulle have været en rutinemæssig politiforretning udviklede sig til en større sag, da Midt- og Vestsjællands Politi søndag rykkede ud til en adresse i Odsherred.

Her skulle de anholde en eftersøgt 34-årig mand, som var udeblevet fra afsoning. Men på adressen fandt de ved et tilfælde et skunklaboratorium, hvilket medførte, at to andre ud over den 34-årige blev anholdt.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Da patruljen ankom til adressen søndag formiddag, mødte de ikke den 34-årige eftersøgte, men husstandens øvrige beboere. Dog havde betjentene en formodning om, at den eftersøgte var på adressen, så de ransagede huset og fandt den 34-årige i kælderen.

Loftsrum med drivhuse

Men under ransagningen skaffede betjentene sig adgang til et loftsrum indrettet med drivhuse til hampplanter, hvori der var opsat lys, udluftning og udstyr til måling af luftfugtighed.

I alt blev der fundet 28 hampplanter på loftet, hvilket politiet har omregnet til 798 gram skunk.

På adressen fandt politiet også 'en del ældre våben', og det skal nu undersøges, om der var tale om lovlig besiddelse.

Både den 34-årige eftersøgte mand, en 38-årig mand og en 62-årig kvinde blev herefter anholdt på adressen, og de blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Den 38-årige og den 62-årige blev løsladt efter afhøringerne, mens den 34-årige blev overdraget til Kriminalforsorgen.