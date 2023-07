Fandt stjålne handikapskilte

Østjyllands Politi har den seneste tid fået flere anmeldelser om indbrud i biler, hvor der er blevet stjålet handikapskilte.

Det skriver politiet i en døgnrapport.

En politipatrulje gjorde dog i den forbindelse en lille fangst, da de rutinemæssigt standsede en bil på Janesvej i Brabrand klokken 17.31 onsdag.

For i en lomme bag et sæde fandt politiet ikke færre end fire handikapskilte. Det viste sig også, at tre af skiltene var meldt stjålet fra personbiler den 15. og 16. juli. Skiltene tilhørte fire forskellige borgere, og ingen af dem var identiske med de to mænd, som sad i bilen.

Mændene, som var 18 og 22 år, blev sigtet for tyverierne.

Alle handikapskilte blev returneret til deres retmæssige ejere.