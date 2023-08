Fandt tyv i soveværelse

En 70-årig kvinde fik sig et chok onsdag morgen, da der pludselig stod en tyv i hendes soveværelse

Hvad der skulle have været en stille og rolig onsdag morgen med et forfriskende morgenbad tog en uventet drejning for en 70-årig kvinde fra Nordjylland.

Da hun trådte ud af sit bad stod tyven i hendes soveværelse. Han var kommet ind gennem en ulåst dør i huset.

Det skriver Nordjyllands Politi i deres døgnrapport.

Mens kvinden badede havde tyven nået at gennemrode hendes kommode og tømt indholdet ud på kvindens seng.

Flygtede gennem haven

Kvinden fik råbt tyven an, som tog flugten ud af en terrassedør og ud gennem haven. Med sig havde han et smykkeskrin samt en fyldt pung.

Den ældre kvinde fra Nordjylland fik hurtigt alarmeret politiet, og efterfølgende blev dele af smykkerne og smykkeskrinet fundet på naboejendommen.

Tyven er stadig på fri fod, og sagen efterforskes af Nordjyllands Politi.

Politiet har desværre ikke noget klart signalement af gerningsmanden.

'Kvinden fortæller, at episoden gik meget hurtigt. Det eneste, hun bed mærke i, var, at han bar en sort hættetrøje med hætten trukket over hovedet', skriver politiets kommunikationsansvarlige i en mail til Ekstra Bladet.