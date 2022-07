En 21-årig mand flygtede søndag aften fra den åbne del af Renbæk statsfængsel og er endnu ikke fundet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, som nu eftersøger den 21-årige fange.

Politiet vurdere, ud fra hans profil og hans tidligere domme, at den undvegne fange ikke er til fare for borgerne, og fortæller, at de arbejder intenst på at finde den 21-årige i samarbejde med landets øvrige politikredse.