Fange på flugt anholdt igen

Det var en meget kort smag på friheden en indsat fra Renbæk Fængsel fik. Han var fængslet på en åben afdeling, hvor han afsonede en kort dom. Alligevel valgte han at flygte fra fængslet i løbet af lørdagen.

- Han afsoner sølle 14 dage for kørsel uden førerret. Dem har han afsonet et par stykker af før, og hvad han måske ikke ved, så får han 30 dage oveni for at flygte, sagde vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet i går.

Nu har man fanget den 36-årige mand igen.

'Så er manden anholdt. Når han er sigtet for flugten, vil han blive indsat i en arrest med tremmer for vinduerne,' skriver politikredsen på Twitter.

Manden er ikke dansk statsborger og har heller ikke fast bopæl i Danmark, oplyste politiet i går.