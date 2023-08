Krimi ... 3. aug. 2023 kl. 20:09 Gem artikel Gemt artikel

Fange på fri fod: Så farlig er han

Den 19-årige Aleks Nika er fortsat på fri fod efter at være flygtet fra den sikrede institution Kofoedsminde. Tidligere domme tegner et billede af en mand, du ikke har lyst til at møde på gaden