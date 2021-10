Fange slap ud - og blev hapset

To mænd hjalp indsat med at flygte fra fængslet - i 18 minutter

Smagen af frihed var kort, da en fange i Horserød Fængsel lørdag lykkedes med at flygte.

- Klokken 17.42 fik vi en melding om, at en fange havde formået at forcere de udvendige hegne, siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi David Borchersen til Ekstra Bladet.

På den anden side af hegnet ventede en bil med to personer, som samlede den indsatte op og kørte afsted.

Relativt hurtigt spottede politiet bilen på Helsingørmotorvejen i sydgående retning, og derfra kørte de videre af Motorring 3, hvor politiet indhentede dem.

- De standser uden dramatik, men forsøger så at løbe derfra til fods. Der nåede de ikke langt.

Alle tre blev anholdt. Den indsatte - en 30-årig mand, der var i gang med at afsone en dom - er nu rykket til et andet fængsel. De to hjælpere på hhv. 32 og 27 år er blevet sigtet, afhørt og løsladt.

Det hele var overstået på 18 minutter.

- Klokken 18.00 havde vi dem i vores varetægt igen, siger vagtchefen, som vil ikke oplyse, hvad den 30-årige er dømt for.

Politiet efterforsker fortsat sagen. Blandt andet skal videoovervågningen fra fængslet gennemses.

