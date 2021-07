Fangeflugt fra Vestre Fængsel: Person på fri fod

En fange er onsdag flygtet fra Vestre Fængsel i København. Det bekræfter Kriminalforsorgen over for Ekstra Bladet.

'Kriminalforsorgen kan bekræfte, at en indsat er undveget fra Vestre Fængsel den 30. juni. Politiet søger pt. efter vedkommende. Kriminalforsorgen undersøger som altid sagen nærmere for at få afdækket omstændighederne ved undvigelsen,' skriver Kriminalforsorgen i en mail.

'Vi ser naturligvis også på, om de relevante sikkerhedsprocedurer har været fulgt, og om procedurerne er gode nok. Kriminalforsorgen kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere om de konkrete omstændigheder for undvigelsen, idet disse først skal undersøges nærmere'.

Ingen tilskadekomne

Også Københavns Politi bekræfter fangeflugten, men kan derudover ikke oplyse andet, end at personen er eftersøgt.

Politiet ønsker heller ikke at kommentere på, om fangen udgør en fare for sine omgivelser.

Formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, er i færd med at få et overblik over, hvad der er sket i forbindelse med undvigelsen.

- Der er tale om en række uheldige omstændigheder, der har muliggjort undvigelsen, siger han.

Ekstra Bladet følger situationen ...