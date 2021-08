Fangeflugt: Politiet glemte varetægtsfængslet på p-plads

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Fem mænd, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger menes at have tilknytning til rockerklubben Satudarah, blev i fredags fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hillerød og varetægtsfængslet i tre uger.

Kun fire af dem gør imidlertid brug af Kriminalforsorgens faciliteter, for det lykkedes ved afgangen fra retten den ene at flygte.

Ikke at det ligefrem var vanskeligt. Den 29-årige mand blev slet og ret glemt på parkeringspladsen, der ligger bag ved retsbygningen.

Nordsjællands Politi ønsker ikke at kommentere miseren over for Ekstra Bladet, men efterforskningsleder Jakob Rahbek oplyser, at man fremstillede fem mænd mellem 19 og 29 år i grundlovsforhør, at alle blev fængslet i tre uger, og:

- Én er på fri fod. Ham søger vi, og mere kan jeg ikke oplyse.

Sigtelserne, som ikke omfatter hele banden, vedrører grov vold, vidnetrusler og brugstyveri i Frederikssund. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fandt dommeren kun begrundet mistanke for at fængsle mændene for simpel vold.

Undrede familien

To af de sigtede er brødre, men det er kun lillebror, der sidder bag tremmer, for da repræsentanter fra politi og kriminalforsorg kørte fra retten, dukkede storebror pludselig op og konstaterede, at de havde glemt ham.

Det undrede ifølge Ekstra Bladets oplysninger brødrenes fremmødte pårørende såre.

Søskendeparrets forsvarsadvokat har ingen kommentarer til sagen eller flugten.

Alle fem sigtede er fra Frederikssund-egnen. De er beskyttede af et navneforbud, og Ekstra Bladet er dermed afskåret fra at beskrive detaljer, der kan identificere dem.

Sagen efterforskes af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Nordsjællands Politi.

Ekstra Bladet følger sagen.