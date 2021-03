Fanget i gigantskulptur: Mand død i arbejdsulykke

En 46-årig mand er tirsdag aften erklæret død i en arbejdsulykke ved den store skulptur Elia i Herning.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kort før klokken 18 fik politiet en melding om, at en reparatør sad fast i en af kunstværkets fire stålsøjler.

Lidt før klokken 22.30 blev manden reddet ud og blev erklæret død af en læge på stedet.

Den 46-åriges pårørende er underrettet.

I de timer, hvor manden var fanget i Elia var han ikke kontaktbar, og man kendte derfor ikke noget til hans tilstand.

Det er uvist, hvad der er skyld i, at manden mistede livet. Arbejdstilsynet er tilkaldt og skal undersøge sagen.

Foto: Flemming Hansen/Ritzau Scanpix

Den enorme skulptur 'Elia' er tegnet af kunstneren Ingvar Cronhammar og er opført på en mark i Birk lidt øst for Herning.

Skulpturen ligger nær Herning Kunstmuseum og består af en metalkuppel samt fire hule søjler - eller skorstene, om man vil.

Den 46-årige var gået ind i skulpturen fra oven, hvor han via en kran er blevet hejst ned i stålcylinderen.

- Han havde været inde én gang og skulle så derned igen. På et tidspunkt siger han til kranføreren, at han skal stoppe. Derefter har kranføreren ikke kunnet komme i kontakt med ham, fortæller vagtchefen.

Ifølge Herning Folkeblad var der tidligere på dagen en kran ude ved kunstværket, fordi man er i gang med at undersøge, om der er en smartere måde at udskifte pærer i kunstværket på.

Det er muligvis i forbindelse med det, at det er gået galt.

Foto: Flemming Hansen/Ritzau Scanpix

Ulykker er sket før

Der er flere gange tidligere sket alvorlige ulykker på kunstværket. I efteråret 2016 døde to personer med kort tids mellemrum.

I oktober 2016 mistede en 21-årige mand livet, da han og en gruppe kammerater løb på skulpturen. Manden sprang ud over et rækværk og faldt mange meter ned.

Ikke længere efter mistede en kvinde livet. I det tilfælde var der tale om selvmord.

De to dødsfald førte til, at der blev monteret et sikkerhedsnet på skulpturen. I forbindelse med monteringen af nettet faldt en montør flere meter ned og måtte efterfølgende køres til hospitalet med ambulance.