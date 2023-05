Fanget på kamera: Hun gjorde det med vilje

En norsk kvinde er kommet i politiets søgelys, efter hun torsdag blev fanget af en Teslas bilkamera.

På videoen, som TV 2 Nord er i besiddelse af, ses kvinden sidde bag rattet i en sort Hyundai, mens hun kører op på siden af Teslaen, der netop har overhalet hende på E45 ved Hobro i nordgående retning.

Men kvinden er ikke kun ude på lave en overhaling.

Med 130 kilometer i timen brager hun ind i siden på Teslaen, hvorefter hun fortsætter sin kørsel, som intet var hændt.

Det hele sker torsdag morgen.

Til TV 2 Nord fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi Lars Rosenvinge, at de i første omgang får standset kvinden i Aalborg, hvor hun straks påtager sig skylden for sammenstødet - dog uden at tilkendegive at sammenstødet sker med fuldt overlæg.

Først da kvinden havde fået lov at køre, bliver politiet opmærksom på de optagelser fra Teslaen, som føreren af den påkørte bil er i besiddelse af.

- Her kan man se, at hun har påkørt bilen forsætligt, siger Lars Rosenvinge til mediet.

I mellemtiden er kvinden kørt ombord på en færge til Norge.

- Det er selvfølgelig et hængeparti, vi har med det norske politi, at vi skal kontakte dem omkring denne sag, siger Lars Rosenvinge og understreger, at afsløringen fra optagelserne ændrer sagens karakter.