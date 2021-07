Fanget på kamera: Politi efterlyser indbrudstyve

De to mænd menes at have stjålet materialer for et femcifret beløb, oplyser politiet

Politiet beder nu om hjælp med at finde to indbrudstyve.

Overvågningsbilleder viser, hvordan de to mænd 1, marts i år bryder ind i en landejendom på Hallenslevvej i den lille by Torpe nord for Høng.

Her har de stjålet materialer for et femcifret beløb, skriver Midt- og vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig blandt andet om en kompressor fra en traktor, en vinkelsliber og monitor til en mejetærsker.

De to mænd beskrives ifølge politiet begge som dansk af udseende, mens den ene indbrudstyv menes at være mellem 55-70 år, kraftig af bygning med mave og gråt skæg.

Den anden er yngre og mellem 35-45 år, med mørkt skæg og almindelig af bygning, lyder det fra politiet.

De har begge været iført arbejdstøj.

Har man oplysninger i sagen, beder politiet om, at man ringer 114.