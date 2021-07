Far anholdt: Seksårig dreng måtte ringe efter hjælp

Drengen var alene med sin far på vandet, da faderen pludselig faldt om i fiskekutteren. Faderen viste sig at være kraftigt beruset

En seksårig dreng måtte ringe hjem til sin familie, da hans 53-årige far onsdag aften pludselig faldt om i den fiskekutter, de to var ude at sejle i.

Politiet blev kontaktet af drengens familie klokken 18.48. Her lød det, at faderen var faldet om i båden ved Thurø - syd for Gambøt Havn.

Straks efter blev en søredning sat i værk, og det viste sig, at faderen var kraftigt beruset.

Han er nu anholdt og sigtet for spiritussejllads.

- Faderen er anholdt. Han er nu på sygehuset, hvor der skal foretages blodprøver, og så vil han blive løsladt, siger vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

Drengen har ingen fysiske skader, og han er nu med sin familie, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Spiritussejllads straffes jævnfør paragraf 29A med bøde eller fængsel i op til halvandet år.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvor hård en straf faderen står til at få.