Far brød sammen i retten

Afdød piges forældre anede først uråd, da det var for sent, og deres datter på 15 måneder svævede mellem liv og død efter at have været hos dagplejer

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Følelserne sad uden på tøjet, men begge forældrene til den afdøde, 15 måneder gamle pige klarede sig igennem afhøringen om deres livs mareridt, da de tirsdag afgav forklaring i sagen, hvor en 58-årig dagplejer er tiltalt for at have slået deres datter ihjel med slag og ruskevold i november 2019.

'Det sidste, du må, lille skat, er at stoppe med at trække vejret.'

Sådan gengav moderen til den lille pige, hvad hun husker at have sagt, da hun sad med datteren bevidstløs i sit skød på vej til lægen efter at have hentet hende hos dagplejeren en torsdag eftermiddag i november 2019.

Ligesom sin mand hørte hun ingen indre alarmklokke, da deres barn for snart tre år siden var i gæstedagpleje hos den nu drabstiltalte. Ikke ud over at forældrene var opmærksomme på, at datteren ifølge dagplejeren ikke spiste og drak, og at hun græd meget, når hun ikke var oppe hos den 58-årige.

- Hun var et glad og legende barn uden problemer med at være i kontakt med andre børn. Vi bemærkede intet usædvanligt om aftenen, ud over at hun var mere tryghedssøgende, fortalte moderen, der er uddannet sygeplejerske, i Retten i Herning.

Et meget koldt møde

Umiddelbart inden havde faderen siddet i samme stol. Han brød sammen og måtte have en kort pause i retsmødet, da specialanklager Pia Koudahl gennemgik dagene og detaljerne omkring datterens død klokken 1.53 natten til 29. november 2019 på Skejby Sygehus.

- Jeg smed alt, jeg havde i hænderne, da min kone ringede og sagde, at dagplejeren ikke kunne komme i kontakt med vores datter, der var faldet om på gulvet, fortalte faderen i sekunderne, inden gråden overmandede ham kortvarigt.

Tidligere tirsdag afgav vicestatsobducent Ole Ingemann Hansen forklaring i retten, og her konkluderede han blandt andet, at den lille pige døde af kraniebrud.

Faderen fortalte som sin kone, at forældreparret i dagene inden ikke havde anet uråd, selvom deres barn ikke spiste og drak og tilsyneladende var ked af at være i gæstedagpleje. Siden august samme år havde hun ellers været glad for at være hos sin faste dagplejer, der i den pågældende uge var på ferie.

Følelserne har til tider taget over ved retssagen i Herning, hvor en 58-årig dagplejer er tiltalt for med ruskevold og slag at have dræbt en 15 måneder gammel pige i november 2019. Foto: Ernst van Norde

Lørdagen efter datterens død natten til fredag mødtes forældreparret flankeret af bedsteforældrene på faderens side med den drabstiltalte dagplejer i parcelhuset i den midtjyske by, hvor den afdøde pige tilbragte sine sidste timer i vågen tilstand.

- Vi syntes, det var et meget koldt møde, sagde manden, med henvisning til at dagplejeren ikke viste reaktioner i retning af at være berørt af tragedien.

Piges skader uforeneligt med liv

Et par dage senere ville faderen og farfaderen have noget luft og gik derfor en tur hen og hentede datterens barnevogn hos dagplejeren.

- Vi bankede på for at sige, at vi tog barnevognen, og jeg gav hende (dagplejeren, red.) et knus, fordi jeg tænkte, at det også måtte have været en skræmmende oplevelse for hende. Hun sagde, at hun troede, det var politiet, der kom for at hente hende, da det bankede på døren, berettede faderen, der undrede sig over dagplejerens kommentar om politiet.

Moderen bekræftede over for dagplejerens forsvarer, René Knudsen, at hun havde været opmærksom på, at datteren havde to blå mærker i panden over næseryggen, da hun hentede barnet tirsdag eftermiddag, men at hun glemte at spørge ind til det.

Den drabstiltalte dagplejer arbejdede i en periode på denne daginstitution i Herning Kommune med små børn, efter at hun ifølge politiet dræbte den lille pige. Foto Ernst van Norde

Forældrene bekræftede ligeledes, at dagplejeren havde fortalt, at deres datter havde banket baghovedet mod en skabslåge om formiddagen, inden hun få timer senere kollapsede efter at været taget op fra sin middagslur.

Bedsteforældrene - på faderens side - afgav også forklaring i retten torsdag. Her fortalte farmoderen grådkvalt, at en læge på Skejby Sygehus havde sagt, at barnebarnets 'skader var uforeneligt med liv.'

- Vi var smadrede følelsesmæssigt, men vi kunne ikke mærke noget på dagplejeren. Hun virkede kold, sagde farmoderen om det ovenfor nævnte møde.

Den 58-årige har været varetægtsfængslet siden juni i fjor. Hun nægter sig skyldig.

Der afsiges dom i sagen 5. september.