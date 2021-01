Far dømt for at voldtage datter flere gange

En 41-årig far er idømt fem års fængsel for at have voldtaget sin i dag seksårige datter flere gange.

Det har Retten i Sønderborg fredag afgjort, oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi fredag på Twitter.

Voldtægterne fandt sted, fra pigen var tre til seks år gammel. Der var rejst tiltale for ikke under fem voldtægter og andet seksuelt forhold end samleje, og retten dømte faren for 'flere' tilfælde.

Der blev altså ikke sat et præcist antal på i dommen, oplyser anklagerfuldmægtig Kristen Flethøj Ege.

Det var pigens mor, som anmeldte sagen til politiet 25. juni 2020. Dagen efter blev den 41-årige fra Gråsten varetægtsfængslet, og han har siddet fængslet lige siden.

Han har under sagen nægtet sig skyldig i anklagerne.

Under sagen har den anklagerfuldmægtige blandt andet fremhævet nogle søgninger, som faren havde foretaget på nettet.

- Han havde en belastende internethistorik, hvor der var søgt på børneporno af incestuøs karakter, siger Kristen Flethøj Ege.

Desuden havde pigen ifølge anklagemyndigheden nogle skader på sin jomfruhinde. Det har faren selv afvist at kende noget til.

Hans forsvarer, Carsten Højer, har ifølge JydskeVestkysten lagt vægt på, at der ikke var fundet sæd eller andre former for dna-spor ved pigens underliv.

Det blev der heller ikke fundet på det lagen, som det sidste overgreb ifølge anklagemyndigheden blev begået på 24. juni 2020.

Ved domsafsigelsen blev pigens egen forklaring blandt andet fremhævet. Hun var blevet videoafhørt, og forklaringen blev afspillet i retten torsdag

JydskeVestkysten, der har fulgt sagen i retten, har desuden beskrevet, at pigen har fortalt sin mor, at hun og faren legede en leg.

- Han vaskede mig bare med fingre og tissemand, har pigen sagt ifølge avisen.

Dommeren har afgjort, at manden skal forblive varetægtsfængslet efter dommen, som den 41-årige har valgt at anke til Vestre Landsret.

Foruden de fem års fængsel er den 41-årige dømt til at skulle betale 100.000 kroner i tort til sin datter. Også det har han anket til landsretten.

Han har dog ikke kæret kendelsen om fortsat fængsling.