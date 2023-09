Far dræbte mor: Nu smides børnene ud af landet

De tyske myndigheder har besluttet, at fire børn skal udvises af landet, da deres opholdstilladelse var bundet op på deres afdøde mor og fængslede far

En vietnamesisk grillbar i Bad Schwartau ved Lübeck lagde i oktober 2022 ramme til en sand familietragedie.

For øjnene af fire børn dræbte en mand nemlig deres mor på bestialsk vis.

Manden, der selv var far til de to mindste piger på tre og fire år og stedfar til drengen på otte og pigen på 12 år, afsoner lige nu ti års fængsel for drabet, men børnenes fremtid ser også alt andet end lys ud.

De tyske myndigheder har nemlig besluttet, at alle fire børn skal udvises af landet, da deres opholdstilladelse var bundet op på deres mor og far.

Derfor skal de sendes tilbage til familien i Vietnam, hvor parret oprindeligt kom fra.

Det skriver tyske SHZ.

Opvokset i Tyskland

- Sagen er efterprøvet og afvejet. Det er i børnenes interesse at lade dem vokse op i deres kulturelle, familiære og sproglige rammer, siger Timo Gaarz, der er den øverste administrative leder af det amt, som Bad Schwartau tilhører, ifølge JydskeVestkysten.

De fire børn er alle anbragt i plejefamilier tæt på hinanden i lokalområdet, og de er ikke så overraskende i chok over, at børnene skal smides ud af landet.

- Børnene er opvokset her og taler ikke ét ord vietnamesisk. De skal anbringes hos fremmede mennesker i en fremmed kultur, forklarer Gabi Roks, der er plejemor til den otteårige dreng, skriver JydskeVestkysten.

I et håb om at kunne beholde de fire børn i landet har plejefamilierne startet en underskriftindsamling, som mere end 30.000 mennesker allerede har støttet.