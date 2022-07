Far erkender seksuelt overgreb på treårig datter

En 35-årig mand og far fra Aarhus var søndag mødt op i Retten i Randers, hvor han var sigtet for et seksuelt overgreb på sin egen datter.

Det skriver Randers Amtsavis, som var til stede under retsmødet.

Overgrebet skulle ifølge anklagemyndigheden være sket på et tidspunkt mellem 25. juni og 8. juli 2018, hvor datteren var tre år gammel, og ifølge mandens forsvarer Anni Clausen erkendte manden sagens faktiske forhold.

Og med de ord bad hun om lukkede døre af hensyn til sin klient.

- Familien og de pårørende er endnu ikke blevet orienteret om sagen. Og min klient er stærkt påvirket af det, sagde hun ifølge mediet.

Det er derfor uvist, hvad der blev forklaret yderligere bag de lukkede døre.

Dommerens kendelse lød på varetægtsfængsling i fire uger indtil videre, mens politiet fortsat efterforsker sagen.