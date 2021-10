Krimi ... 10. okt. 2021 kl. 09:26

Far forsvandt: Seks ejendele løste gåden

Jeffrey Jones blev overmandet af følelser, da han åbnede kasse med få ejendele og kropslige rester af sin far, der for nylig dukkede op 53 år efter mystisk forsvinden i uvejsomme bjerge i USA. Ekstra Bladet har fået lov at vise billederne