Far: Fremmed mand hentede min søn i haven

Nordjyllands politi efterforsker nu en anmeldelse om en mand, der er gået ind i en have og har taget en tiårig dreng med sig

- En fremmed mand kommer ind i vores have, mens vores søn går rundt derude alene. Han kalder min søn til sig og vil have ham til at gå med, men det vil min søn ikke. I stedet løber manden hen og fanger min søn, smider min søn overskulderen og går ud af haven.

Sådan fortæller Lasse Engell om en episode søndag, som Nordjyllands Politi nu efterforsker.

Optrinnet foregik i Frederikshavn, og Lasse Engell fortæller, at manden mødtes med to andre, inden hans søn kom fri og løb hjem til sin far.

- Jeg vidste ikke, hvad der var sket, før han kom løbende tilbage og fortalte, hvad der var sket. Det første, jeg gjorde, var at ringe til politiet.

Politi bekræfter

På det sociale medie Twitter skriver Nordjyllands Politi:

'Vi kan bekræfte, at vi i eftermiddag modtog en anmeldelse om, at dreng fra en villahave på Pallesvej i Frederikshavn af en ukendt fremmed person blev båret ud af haven, og kort efter blev drengen sat ned på Søndergade, hvorpå drengen selv vendte hjem.'

'Vi kan oplyse, at vi har indledt en nærmere efterforskning af sagen. Derudover har vi ingen yderligere informationer på nuværende tidspunkt – men vi hører gerne fra borgere, der har observeret noget i området. Ring til os på 114.'

Søn i chok

Lasse Engells søn er ti år gammel, og han har beskrevet manden, som hentede ham i haven som værende mørk i huden. De to manden mødtes med er hvide i huden.

- Min søn har aldrig set dem før, siger den rystede far:

- Min søn har været i chok. Ham den mørke, der tog ham, kunne godt være en stor skoledreng, så det er mellem 15 og 20 år. De to han gik hen til var ældre.

Lasse Engell fortæller, at han nu skærper eftersynet med sine børn:

- Man føler sig noget utryg. Mine børn kommer da ikke til at være ude i haven, uden at jeg er derude. Og der er heller ikke nogen af dem, som kommer til at gå i skole. Det er da utrygt.