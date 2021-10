Far hjælper til i menneskejagt

Brian Laundrie vendte tilbage fra en tur over USA i en ombygget varevogn uden sin forlovede Gabby Petito. Da eftersøgningen efter hende blev sat i gang forsvandt han også selv.

Brian Laundries far tilslutter sig nu efterforskningen efter sin søn, der har været forsvundet siden hans forlovede blev fundet dræbt

23-årige Brian Laundrie er stadig forsvundet, efter hans forlovede Gabby Petito blev fundet dræbt 19. september i en nationalpark i Wyoming.

Den 23-årige mand er den eneste 'person af interesse' i sagen, og formentlig også den eneste der ved, hvad der skete med Gabby Petito.

Nu slutter Brians far, Chris Laundrie, sig til efterforskningen efter sin søn.

Det skriver The Washington Times.

Lokale TV-stationer har fanget Chris Laundrie i at forlade sit hjem i North Port med en mørk plastikpose i sine hænder omkring klokken 10 om morgenen lokal tid. Han ignorerede journalisterne og demonstranterne ude foran sit hjem og kørte væk i en rød pickup.

Senere meddelte familiens advokat, Steve Bertolino, at Chris Laundrie hjælper FBI med deres menneskejagt i vildmarken i Carlton-reservatet i Florida.

- Chris er blevet bedt om at udpege favoritruter eller -steder, som Brian måske har benyttet sig af i reservatet. Selvom Chris og Roberta Laundrie har stillet denne information til rådighed mundtligt for flere uger siden, bliver det nu antaget, at en fysisk tilstedeværelse måske er bedre, fortæller advokat Steve Bertolino en række reportere.

Parret var på en drømmetur på tværs af USA, da Gabby Petito forsvandt. Foto: Ritzau Scanpix

Friske spor

Politiet har fundet rester af en frisk lejrplads i Carlton-reservatet i deres søgning efter Brian Laundrie. Reservatet har været lukket for offentligheden.

Brian Laundrie har ikke været set eller hørt fra siden 1. september, hvor han efter en måneds rejse pludselig vendte hjem til sin familie med den ombyggede varevogn, som han og rejsebloggeren Gabby Petito var rejst på tværs over USA i.

I sidste uge offentliggjorde politiet en video, der afslørede at parret havde et skænderi kort før, Gabby Petito forsvandt.