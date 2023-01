Far idømt seks års fængsel for at slå og klemme spæd datter

Østre Landsret har onsdag hævet straffen til en far fra Lolland, som i flere tilfælde udsatte sin spæde datter for særlig grov vold.

I byretten fik han fem år og seks måneder, men det har landsretten nu skærpet til seks års fængsel. Det oplyser Statsadvokaten i København på Twitter.

Der er tale om vold under 'særdeles skærpende omstændigheder.'

Faren, der nu er 25 år, udsatte i marts 2021 flere gange den lille pige for vold. Han gav hende blandt andet flere slag i hovedet og på kroppen samt klemte hendes brystkasse og bugen.

Desuden udsatte han hende for hårdhændet behandling og/eller ruskevold, fremgik det af anklageskriftet, som han også blev dømt efter i både by- og landsret.

Annonce:

Efter byrettens dom på fem et halvt års fængsel ankede faren straks til landsretten. Men også her dømmes han og får endda lagt et halvt år til straffen.

Med til straffen hører, at han havde en retsstraf på cirka halvandet års fængsel fra en tidligere dom.

Ifølge landsretten var der tale om mindst to tilfælde af vold, fortæller anklager Steen Saabye fra Statsadvokaten i København.

Faren har under hele sagen nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at han to gange har tabt barnet og måske har grebet det.

Men den forklaring har landsretten tilsidesat.

- Den forklaring har lægerne afvist. Det kan ikke lade sig gøre med de skader, som barnet har fået tilføjet, siger anklager Steen Saabye.

Den lille pige fik brud på flere ribben, et brud på venstre underarmsknogle samt blodansamling under den hårde hjernehinde. Hun fik også afrevet ledkapslen i højre lårben og venstre underarm.

Men i dag er meldingen, at pigen har det godt, oplyser anklageren.

Annonce:

- Men jeg kan henholde mig til, at Retslægerådet siger, at der skal gå længere tid, før man kan konstatere, hvorvidt der er varige skader, siger Steen Saabye.

Den 25-årige er tidligere voldsdømt, og i forbindelse med en tidligere dom kom det frem, at han var tilknyttet bandemiljøet.