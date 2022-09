Far, mor og søn dømt i narkosag

Der var familiefremmøde i Retten i Randers, da en hel familie var tiltalt i en narkosag.

De er nu blevet idømt flere års fængsel for at have været i besiddelse af amfetamin og kokain med henblik på at sælge det, oplyser Østjyllands Politi.

Kokain og amfetamin

Sagen startede, da Østjyllands Politi efter et tip ransagede en adresse i en lille by tæt på Glesborg i Norddjurs i november sidste år.

Under ransagningen af huset fandt betjentene både salgsposer med kokain og amfetamin og en del tusinde kroner i kontanter.

Anholdt

Herefter blev en 43-årig kvinde og hendes 25-årige søn, der boede i huset, anholdt og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg.

De blev begge varetægsfængslet, men så kom også faren på banen.

Han meldte sig nemlig til politiet og fortalte, at narkoen var hans.

På trods af, at han ikke længere boede på adressen, tog han alligevel skylden på sig og påstod, at det alene var ham, der havde gemt det i huset, uden familien vidste det.

Fældet af beskeder

Et kig på det anholdtes telefoner viste dog, at det primært var mor og søn, der havde skrevet sammen om stofferne.

De er nu hver især blevet idømt fem års fængsel, mens faren er blevet idømt to et halvt års fængsel.

Moren nægter sig skyldig og har anket dommen, mens den 25-årige søn har erkendt at have været i besiddelse af kokain og modtog dommen.

Faren havde en anden forklaring i retten, end han gav til grundlovsforhøret og nægtede sig skyldig. Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.