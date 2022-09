Far og børn kørt ned på løbetur

Torsdag eftermiddag endte en løbetur dramatisk for en far og hans to børn.

Faren var ude at løbe med sine to børn i en løbevogn langs Solbjerg Hovedgade i Solbjerg syd for Aarhus, da han blev påkørt af en 38-årig kvindelig bilist.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 36-årige far og begge børn blev herefter kørt til skadestuen, hvor de blev behandlet for skader, der ikke var alvorlige.

Den kvindelige bilist forklarede til politiet, at hun havde overset faren og de to børn i løbevognen, fordi hun ville tage noget fra den ene sidedør i bilen.

Derfor havde hun ikke øjnene på vejen.

Hun blev sigtet efter færdselsloven.