En 26-årig dansk kvinde er tiltalt for at fremme terrororganisationen Islamisk Stat i Afghanistan. Hendes far mener, hun blev bortført af sin egen mand

Det var ikke frivilligt, da en 26-årig dansk kvinde i 2017 tog til Afghanistan og boede med Islamisk Stat-støtter i fire år.

Det er kvindens far overbevist om.

- Hun er blevet radikaliseret. Det er ikke hendes tanker. Nogen må have gjort et eller andet, har han sagt til politiet.

Torsdag var han indkaldt som vidne i sagen, hvor hans datter sidder tiltalt for at være 'indrejst i Afghanistan og der have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat i Khorasan-provinsen (ISKP)'.