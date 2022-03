Far piskede 12-årig datter for nøgenbilleder

En 43-årig mand fra et mindre landsbysamfund i Sønderjylland er blevet idømt syv måneders fængsel for at have slået, pisket og truet sin egen 12-årige datter på livet.

Baggrunden var, at faderen fandt nøgenbilleder på sin datters mobiltelefon. Det fik ham til at gå helt i sort, og han overfaldt pigen både fysisk og verbalt.

Dommen er ifølge jv.dk faldet ved Retten i Sønderborg, hvor den voldstiltalte far valgte at modtage dommen på stedet efter at have siddet varetægtsfængslet i månederne op til retssagen.

Derfor kunne han gå derfra som en fri mand.

Ved overfaldet, som skete i slutningen af sidste år, blev den 12-årige pige ifølge tiltalen slået med knytnæveslag, fik slag med en træsko, blev grebet hårdt om halsen, trukket i håret og pisket med en snobrødspind, mens hendes far råbte blandt andet ’fede luder’ og ’jeg slår dig ihjel’.

Ved den senere lægelige undersøgelse blev der fundet ikke færre end 44 læsioner på pigen.

Afstraffelsen af datteren varede 15-20 minutter og fandt sted på terrassen i haven til familiens hjem.

Ifølge jv.dk bor pigens far og mor ikke sammen. Det er fortsat den 43-årige mand, som har forældremyndigheden over deres 12-årige datter.

