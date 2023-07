Far sigtet: Baby fik hjerneblødning og brækkede ribben

I over en måned - fra den 2. juni til 3. juli i år - blev et spædbarn udsat for så rå ruskevold af sin egen far, at barnet pådrog sig en hjerneblødning, blødning på nethinderne, fik brækket højre ribben og et brud på venstre knæ.

De er anklagemyndighedens påstand, kom det frem i Københavns Byret torsdag.

Her blev en 32-årig mand sigtet for at have udøvet mishandlingen på familiens adresse på Nørrebro og retten valgte at varetægtsfængsle ham i 13 dage.

Han er både sigtet efter den grove voldsparagraf og en skærpelsesparagraf, der hæver straffen, hvis volden har været så farlig, at offeret har været i livsfare.

Han nægtede sig skyldig og efter den uhyggelige sigtelse blev læst højt, lukkede retten dørene.

Hans forklaring og barnets nuværende tilstand er derfor uvist.