Far til flugtbilist: - Jeg håber, betjenten får sit liv igen

En 20-årig mand blev mandag varetægtsfængslet, efter han havde været efterlyst af politiet i to døgn. Hans far kalder det en ulykkelig situation

I et kontor til et værksted i Brabrand sidder Tarek Younes i en sort lædersofa. Mandag blev hans 20-årige søn varetægtsfængslet - sigtet for blandt andet at have påkørt en 31-årig betjent, mens han var på flugt fra politiet.

Det skete fredag aften i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj efter en eftersættelse.

Og i forbindelse med grundlovsforhøret mandag, hvor Mohamad Tarek Younes blev fremstillet iført et fikseringsbælte, fortalte anklageren, at betjenten fortsat var i livskritisk tilstand, var blevet opereret i hjernen og havde ligget i kunstigt koma siden hændelsen.

Østjylands Politi ønsker ikke at komme med opdaterede oplysninger om betjentens tilstand.

Ubeskriveligt

Det har sat sine spor på den 20-årige flugtbilists far, at hans søn har været efterlyst og sidenhen er blevet fængslet.

- Det er ubeskriveligt. Jeg har det selvfølgelig dårligt. Hele min familie har det dårligt. Jeg tænker for meget: Hvad er det nu, der er sket? Hvorfor er det sket? Der er så mange ting, der kører inde i hovedet på mig. Hvad kommer der til at ske? Får begge parter det godt? Det har været meget hårdt, siger han.

Tarek Younes har svært ved at forstå, hvad der er sket. Foto: Ernst Van Norde

- Og jeg håber bare, at politibetjenten får sit liv igen. For ham og hans familie. Det ønsker jeg af hele mit hjerte. Og jeg ønsker selvfølgelig også for min søn, at han selv kommer over det her og starter på en frisk igen. Så jeg håber det bedste for dem begge to. Jeg håber faktisk på det bedste for alle mennesker, siger Tarek Younes.

Mohamad Tarek Younes blev efterlyst offentligt af politi som mistænkt for at have påkørt betjenten og flygtet fra stedet. Politifoto/Ritzau Scanpix

En velopdragen mand

Ind ad døren kommer en ung mand, som præsenterer sig som Annas. Han var den mand, der sad på passagersædet i den bil, Tareks søn førte fredag aften - den samme bil, som anklagemyndigheden og politiet mener, ramte den 31-årige politibetjent under en flugt.

Mohamad Tarek Younes nægter sig skyldig og har ikke villet udtale sig under grundlovsforhøret. Før dørene blev lukket, kom det frem, at han havde kørt op mod 100 kilometer i timen på veje, hvor man må køre 50 kilometer i timen.

19-årige Annas Ismail Sadik sad på passagersædet, da politibetjenten blev påkørt. Han var også efterlyst, men meldte sig selv søndag aften. Foto: Ernst Van Norde

Annas Ismail Sadik sætter sig i sofaen ved siden af sin barndomsvens far. Han har en sort kasket trukket godt ned i panden, og han sidder uroligt med en lighter i hånden, som han tænder og slukker igen og igen.

Men adspurgt, hvad hans ven er for en fyr, løfter han blikket.

- Hvad han er for en fyr? Han er en velopdragen mand. Han har været den dejligste, godhjertede, smilende mand, altid hjælpende. En der var altid der – der var ikke noget – altid. Han var en god mand. Der er ikke mere at sige, siger han.

- Han har bare haft nogle småting i livet – en påkørsel som niårig, en ret brutal påkørsel, hvor han blev kvæstet, så han har haft det lidt hårdt fysisk.

Tarek Younes nikker i takt med at Annas fortæller. Så tilføjer faren:

- Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. For mig er han en del af mit hjerte. Jeg kan ikke sige andet. Han er en fantastisk dreng.

Her ses den 20-åriges far til venstre og Annas Ismall Sadik til højre. Foto: Ernst van Norde

Tillid til systemet

- Kan du forstå, at de har været nødt til at varetægtsfængsle ham?

- Ja, altså. Alt skal gå, som det skal. Jeg stoler på dommeren, jeg stoler på retssystemet. Men vi håber bare, at det bliver bedre. Alle sammen. Og at alt kører som det skal.

- Og når du siger alle sammen, hvad betyder det så?

- Jeg mener selvfølgelig med politibetjenten – det menneske, der blev påkørt. Og så selvfølgelig med min søn.

Forsvarer: Han er meget påvirket Mohamad Tarek Younes nægtede sig skyldig og ville ikke udtale sig i grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre. – Jeg kunne ikke selv være til stede, og han havde behov for at drøfte sin stillingtagen med mig først, siger hans forsvarer Mette Grith Stage og fortsætter: – Om den så fører til, at han ændrer sin stillingtagen, det vil jeg ikke fortælle her. Det skal frem i retten eller til politiet først. Hun oplever, at hendes klient er dybt ulykkelig over, at politimanden er kommet alvorligt til skade. – Han håber inderligt, at politimanden kommer sig. Uanset om han har kørt vanvidskørsel eller ej, så har han aldrig nogensinde haft en intetion om, at nogen skulle komme til skade. Han har aldrig forestillet sig, at han skulle ramme nogen, og han er meget påvirket af det og krydser alt, hvad der krydses kan for politimanden, siger hun. Han er sigtet for vold mod polititjenestemand, forsætlig fareforvoldelse, uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, flugt fra et færdselsuheld, hærværk af betydeligt omfang og for overtrædelse af flere paragraffer i færdselsloven. linette Vis mere Vis mindre

Efter anholdelsen blev Tarek Younes' søn sigtet for vold mod polititjenestemand, forsætlig fareforvoldelse, uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, flugt fra et færdselsuheld, hærværk af betydeligt omfang og for overtrædelse af flere paragraffer i færdselsloven. Han nægtede sig skyldig i sigtelsen.

Annas blev løsladt efter endt afhøring, mens hans 20-årige ven mandag blev varetægtsfængslet i fire uger efter grundlovsforhøret i Retten i Aarhus.

Den 20-årige mand har tidligere medvirket i et interview, hvor han har udtalt, at han 'er kendt som vanvidsbilist'.