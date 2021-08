Far til forbrændt syvårig: Jeg har ikke talt med min søn

Fynsk dreng med alvorlige forbrændinger ligger stadigvæk i koma på Rigshospitalet, hvor hans ulykkelige far våger over ham

I flere døgn har Hussein al-Hussein våget over sin søn på Rigshospitalets brandsårsafdeling i København.

- Jeg sidder her ved siden af ham. Han er bevidstløs. Jeg har stadigvæk ikke talt med min søn, siger den fynske familiefar af irakisk oprindelse.

Den syvårige Ali blev onsdag eftermiddag fundet med svære forbrændinger fra kraven og ned over brystet, maven og sit underliv i et område udenfor en børnehave i Vollsmose.

Ali har endnu ikke været i stand til at gennemføre en samtale efter den dramatiske brandulykke onsdag eftermiddag i Vollsmose. Privatfoto

Efter politikommissær Morten Ravn-Christoffersens opfattelse efter al sandsynlighed som offer for en ulykke under børns leg med ild indenfor børnehavens aflåsede indhegning. Hele området er præget af opgravninger i forbindelse med en omfattende byfornyelse.

Det meste af drengens T-shirt og hans bukser var brændt væk, og til Ekstra Bladet har hans mor, Amina Nasser, tidligere fortalt, at Ali græd og stønnede af smerte, før han blev hentet af en ambulance. Han var tilsyneladende i en chok-tilstand og ude af stand til at tale.

Kort efter blev Ali fløjet til akut behandling på Rigshospitalet i København. Lægerne beskrev hans tilstand som kritisk, og torsdag blev han opereret første gang, og til Ekstra Bladet oplyser Hussein al-Hussein, at mandag skal opereres igen.

Den svært forbrændte syvårige Ali al-Hussein ligger stadigvæk bevidstløs på Rigshospitalet i København. Privatfoto

Uvished om Alis skæbne

- Hvordan det ser ud med din søns chancer for at overleve?

- Det ved jeg ikke. Lægerne siger, at de første kan sige mere om 10 eller 12 dage, siger Hussein al-Hussein, som heller ikke er blevet klogere på, hvad der skete i forbindelse med den alvorlige brandulykke.

Den svært forbrændte drengs familie ved endnu ikke, hvordan Alis brandulykke skete. Her er det drengens hans mor, Amina Nasser, siddende med den ene hånd foran ansigtet og en anden søn på sit skød. Foto: Ernst van Norde

Fyns Politi efterforsker sagen, men den vagthavende oplyser, at der ikke hen over weekenden er sket en udvikling.

- Det er stadigvæk den fremherskende teori, at der var tale om en ulykke eller et uheld, og at der ikke er mistanke om, at der kan være sket en forbrydelse, siger han.

Ekstra Bladet erfarer, at flere potentielle vidner har været til afhøring i sagen. Det er uklart, hvad det har kastet af sig.

Ægteparret Hussein al-Hussein og Amina Nasser har udover Ali yderligere to sønner og fire døtre. Naboer og bekendte har overfor Ekstra Bladet beskrevet familien som meget vellidt og harmonisk.