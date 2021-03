Far til knivdræbt dreng: Frygteligt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er stadig ikke gået op for 41-årige Hame Suleyman, at hans seksårige søn Sohil ikke lever mere.

Lørdag 13. marts fandt politiet ham dræbt i lejligheden i Kolding, hvor han boede med sin mor. Stukket ihjel med en kniv. De fandt ham på en sofa dækket til med et tæppe.

- Det er frygteligt. Det er forfærdeligt. Ingen kan forestille sig, hvordan det er. Selv efter at jeg har været på hospitalet og har kysset ham farvel og set, at han er blevet stukket i hjertet, så er det stadig ikke gået op for mig, at han er død, siger Hame Suleyman til Ekstra Bladet.

I lejligheden var også Sohils 33-årige mor, som nu er blevet varetægtsfængslet i surrogat. Hun er sigtet for at have dræbt drengen. Der var blevet stukket ild til lejligheden efter drabet, og moren var i så slem forfatning på grund af røgforgiftning og andre skader, at hun blev hastet på hospitalet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hame Suleyman havde i lang tid forsøgt at få halv forældremyndighed over sin søn. Sagen var stadig under behandling, da Sohil blev dræbt. Privatfoto

Kun minderne tilbage

Hame Suleymans verden, som han kender den, med en ny kæreste og en lille datter på ti måneder, er nu brudt sammen, fortæller han. Alt er uoverskueligt. Og han er sygemeldt fra sit job hos en møbelproducent, og alle tanker kredser om den lille søn.

Han blev skilt fra Sohils mor, da drengen kun var et år. Siden har han haft samkvem med sønnen hver 14. dag og havde kæmpet om forældremyndighed i længere tid. Nu er minderne alene tilbage.

Det var her bag den afspærrede dør, at en lille dreng blev fundet dræbt, mens hans mor blev fundet med alvorlig røgforgiftning og andre skader på kroppen. Foto: Ernst van Norde

- Han var sådan en glad dreng. Og høflig. Vi lavede så meget, når han var her. Gik ture til havnen for at kigge på skibe, var på McDonalds og hyggede os. Sidste gang jeg så ham, var da jeg afleverede ham tilbage fra samkvem nogle dage før. Han sagde 'far pas på dig selv', fortæller Hame Suleyman.

Bange for knive

Politiet har fortalt Hame Suleyman, at der er fundet tegn på, at drengen var død, da der blev stukket ild på lejligheden. Tilbage står nu alle de ubesvarede spørgsmål, som ingen endnu har kunnet kaste lys over.

Sohil blev for 10 måneder siden storebror, og det betød meget for ham, fortæller hans far. Privatfoto

- Jeg ved ikke så meget om, hvad der kan være sket for Sohils mor. Det må politiet finde ud af, fortæller Hame Suleyman.

- Men der er dog en detalje, som jeg har sagt til politiet, og som har undret mig. Sohil har altid været vildt bange for sakse og knive. Selv når jeg skrællede kartofler eller lavede pizza, blev han så bange. Det synes jeg er mærkeligt nu.

Begravelsen af Sohil har endnu ikke fundet sted, da politiets undersøgelser har trukket ud, fortæller Hame Suleyman.

Mor stadig indlagt

Sohils mors tilstand er ifølge ekstra Bladets oplysninger stadig så dårlig, at sundhedspersonalet ikke har villet lade hende blive stillet for en dommer. Derfor vides det ikke, hvordan hun forholder sig til den alvorlige sigtelse om drab på sin egen søn og ildspåsættelse på lejligheden.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra hendes forsvarer Carsten Hove og fra sagens anklager Tobias Engby.

