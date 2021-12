Far til teenager dræbt i prøverum kræver betjente fængslet

ADVARSEL MOD STÆRKE BILLEDER I VIDEOEN ...

De politibetjente, der var involveret i et drab på en teenager i et stormagasin i Los Angeles, bør sendes i fængsel.

Det siger faren til den 14-årige Valentina Orellana-Peralta.

Hun befandt sig torsdag før jul i et prøverum i en tøjbutik med sin mor, da en betjent affyrede skud mod en person, som var mistænkt for et overfald i nærheden.

Mindst et af skuddene gik igennem en væg og ramte teenageren, som blev dræbt på stedet. Det viser foreløbige undersøgelser ifølge politiet.

- Det eneste, jeg ønsker, er retfærdighed for min datter. Jeg får ikke en rolig stund resten af mit liv, før alle disse forbrydere er i fængsel, siger den dræbte piges far, Juan Pablo Orellana.

Den tragiske ulykke skete i forbindelse med, at politiet jagtede en mand, som havde slået ud efter tilfældige personer med en cykellås i stormagasinet Burlington.

Videooptagelser viser adskillige betjente med trukne våben afsøge forretningen.

En af betjentene begynder at skyde, næsten samtidig med at han ser manden. En af kuglerne gik gennem en væg og dræbte skolepigen, der var på indkøb med sin mor.

- Vi var sammen i et prøverum for at købe tøj til jul, siger pigens mor, Soledad Peralta.

- Vi hørte skrig, og vi sad ned og krammede hinanden, mens vi bad, da et eller andet ramte Valentina. Hun døde i mine arme. Jeg kunne intet stille op, siger moren.

Den dræbte teenager var som sine forældre fra Chile.

- Hun ønskede bare at blive amerikansk statsborger. Men det, min datter fandt her, var døden, siger Juan Pablo Orellana.