Far tiltalt: Hjalp søn med at stikke af fra politiet

En 67-årig mand kørte ifølge anklagemyndigheden ud foran en politibil for at forhindre, at de kunne fange hans 24-årig narkopåvirkede søn

En 24-årig narkopåvirket bilist fik hjælp fra sin far, da han sidste år stak af fra politiet.

Sådan lyder i hvert fald tiltalen mod far og søn i en sag, som kører i Retten i Kolding i disse dage.

Det skriver jv.dk.

Kørte 204 km/t på landevej

Den 24-årige mand, som er fra Fredericia, er tiltalt for flere forhold - blandt andet for at have kørt hensynsløst og bragt andres mennesker liv i fare i juli i år.

Her kørte han 173 kilometer i timen på motorvejen på sin motorcykel omkring Vejle, og da politiet satte efter ham, speedede han ifølge anklageskriftet op til mindst 204 kilometer i timen på en landevejstrækning, hvor fartgrænsen er 80.

Far blokerede vejen

Og det er ikke første gang, politiet har været efter den 24-årige. I marts sidste år stak han således også af fra politiet, og under flugten dukkede hans far pludselig op.

Ved den lille by Sjølund holdt den 67-årige far i sin bil, og da sønnen havde passeret ham, kørte han ifølge anklagerne mod ham ud og spærrede vejen for den politibil, der jagtede hans søn.

Selv afviste han i retten, at han kørte ud foran politiet og nægtede desuden, at han skulle haft kendskab til, at det var hans søn, de jagtede, skriver jv.dk

Påvirket af kokain

Det lykkedes i sidste ende politiet at få stoppet den 24-årige ved at påkøre hans bil.

Han havde en promille på lige over 0,5 og havde desuden indtaget kokain, og det var derfor, han flygtede, forklarede han i retten.

Der ventes at falde dom i sagen mandag 11. oktober.