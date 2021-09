Far tiltalt: Mishandlede to døtre på asylcenter

To små piger blev mishandlet af deres far på asylcentre i Jylland og på Sjælland gennem fire år, og den ældste datter blev også udsat for gentagne voldtægter og andre seksuelle overgreb fra hun var syv til 11 år gammel.

Sådan lyder tiltalen mod pigernes 34-årige far, der torsdag stilles for et nævningeting i Retten i Roskilde tiltalt for grov vold med karakter af mishandling og voldtægt mod eget barn under 12 år.

Den 34-årige, der nægter sig skyldig, kræves udvist af Danmark for bestandigt. Familien stammer fra Asien, og pigernes mor døde i Danmark for en række år siden.

Familien har opholdstilladelse som FN kvote-flygtninge i et andet EU-land, men har alligevel flere gange søgt om asyl i Danmark og har fået afslag.

Familien rejste flere gange til Danmark, fordi de var utilfredse med forholdene i det EU-land, hvor de har opholdsstilladelse. Faren sidder varetægtsfængslet, mens myndighederne nu tager sig af børnene.

Politiet kom ind i billedet efter en anmeldelse om vold mod pigerne, og da døtrene blev afhørt udviklede sagen sig.

Stukket med nål

Ifølge tiltalen startede mishandlingen af de to piger på et asylcenter i Jylland i starten af 2015 og fortsatte i familiens bolig på et hjemrejsecenter på Sjælland frem til efteråret 2019. Pigerne var henholdsvis mellem tre og syv år og syv og 11 år i den periode.

Anklageskriftet beskriver, at faren skal have slået døtrene i ansigtet, i hovedet og på kroppen med flad hånd og med et bælte. Han sparkede den ældste og kastede begge piger ned i gulvet og på sengen.

Begge piger blev en enkelt gang i Jylland stukket med en nål på armene og den øverste del af brystkassen. Den ældste pige blev på et sjællandsk hjemrejsecenter tildelt et slag i hovedet med en glaslysestage og slået i hovedet og på kroppen.

Gennem fire år blev den ældste datter, ifølge tiltalen, ugentligt udsat for voldtægter ved andet seksuelt forhold og ved samlejer, hvor pigen forsøgte at skubbe sin far væk og sagde 'stop'. Men han gennemførte handlingerne ved vold eller trussel om vold, lyder tiltalen. Voldtægterne ved samleje skete, ifølge tiltalen, 'adskillige' gange.

'Det er aldrig sket'

Den 34-årige far blev varetægtsfængslet i september sidste år, og alle retsmøder har hidtil været holdt for lukkede døre.

Senioranklager Louise Hansen ønsker ikke forud for retssagen at fortælle nærmere om sagen. Men bevisførelsen består især af en række video-afhøringer af de to piger, der skal afspilles i retten. Det kommer givetvis til at ske for lukkede døre.

Retssagen var i seks-syv dage og dommen ventes 6. oktober.

Den 34-åriges forsvarer, advokat Ole Kjær, siger, at faren nægter sig skyldig, fordi episoderne efter hans forklaring 'aldrig har fundet sted'.

De to børn har nu selvstændigt ophold i Danmark.

- Det er en ulykkelig situation for dem alle, siger advokaten.