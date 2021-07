Farlig røg: Søg læge ved indånding

En stor industribrand i Sønderborg får politiet til at opfordre nærliggende virksomheder til at lukke døre og vinduer.

Samtidig har myndighederne udsendt en beredskabsmeddelelse, hvor det lyder, at man skal søge læge, hvis man har indåndet røgen.

'Advarslen vedrører industriområdet, hvor røgfanen rammer, dette er området Omfartsvejen(nord) – Ellegårdsvej(øst) – Damgade – Stødagervej(syd) – Kærvej(vest),' lyder det.

Desuden opfordres folk til at undgå at komme tæt på området.

- Det er en virksomhed, som producerer maling, så der er kemikalier, og derfor kan røgen være giftig, siger Søren Strægaard, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Der er tale om virksomheden Omnicon i Sønderborg, hvor der har været brand siden 21.37 onsdag aften. Flere haller er brændt, og politiet betegner det som en stor industribrand.

- Folk er begyndt at møde ind på arbejde nu, og derfor opfordrer vi dem til at holde sig væk fra røgfanen, siger vagtchefen, der ligeledes opfordrer nærliggende virksomheder til at holde døre og vinduer lukket.

Nærliggende dam forurenet

Natten igennem har Beredskabsstyrelsen assisteret ved branden med blandt andet 14 brandfolk, tre tankvogne og redningskran.

Men selvom der fortsat er røgudvikling, fortæller vagtchefen, at der er styr på selve branden. Han kan endnu ikke give en tidshorisont på, hvornår branden er helt slukket.

Beredskabschef Allan Dalager fortæller, at der er blevet anvendt store mængder vand for at slukke branden gennem natten, men at dette vand desværre er løbet ned i den nærliggende Ulkebøldam, som er blevet forurenet af de kemikalier, der er flydt med.

- Lige nu prioriterer vi milijødelen højere end branden, som vi har styr på.

- Men branden har været så kraftig, at vi ikke kunne undgå at bruge de mængder vand, siger han.

Opdateres ...