Fartbølle knaldet med 229 andre

230 bilister kan se frem til en bøde efter i weekenden at have trådt for hårdt på speederen i Næstved.

Én af fartsynderne mister kørekortet, efter at han på Ringstedgade kørte 120 kilometer i timen, fremgår det af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis døgnrapport.

Hastighedsgrænsen, som bilisten altså voldsomt overskred, er på strækningen 50 kilometer i timen.

Trafikkontrollen løb af stablen lørdag og søndag, hvor målebilerne fra politiets automatiske trafikkontrol var udkommanderet til to forskellige adresser.

Lørdag mellem klokken 16.46 og 22.10 stod målebilen i Havnegade ved Kanalvej. Her kørte 1028 forbi, og 88 af dem blev målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 kilometer i timen. Her blev den højeste hastighed målt til 85 kilometer i timen. Det udløser en betinget frakendelse af kørekortet. 13 står til et klip i kørekortet.

Søndag var målebilen så sendt til Ringstedgade, hvor 959 bilister mellem klokken 14.41 og 20.02 kørte forbi målebilen. Af dem kørte hele 148 for hurtigt.

Og ud over rekordholderen, som står til at miste kørekortet, kan ti bilister se frem til et klip.