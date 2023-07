Farvel til bil og hash: Borger stopper vanvidsbilist

Fredag lykkedes det en borger at stoppe en spritbilist ved Kalundborg

En årvågen borger blev fredag dagens helt på Sydmotorvejen ved Kalundborg.

Her fik vedkommende pludselig øje på en bilist, der slingrede voldsomt.

Borgeren gestikulerede bilisten ind til siden, hvilket lykkedes ved Farø. Den vakse borger kørte tilmed ind foran bilen, så den ikke kunne køre videre.

Og det var ganske heldigt, for da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nåede frem, gjorde de en uhyggelig opdagelse.

Den slingrende bilist, en mand, viste sig nemlig ikke bare at være beruset. Nej, han var standerstiv med en promille 'væsentligt' over to. Altså var der tale om vanvidsbilisme, skriver politiet i døgnrapporten.

Samtidig opdagede betjentene under ransagningen af bilen 9,5 gram hash.

Bilen blev beslaglagt, mens manden således også blev sigtet for spirituskørsel samt for at overtræde loven om euforiserende stoffer.