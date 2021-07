Farvel til motorcykel og kørekort: Kørte vanvidskørsel for at nå frem til EM-event

En motorcyklist mistede både motorcykel og kørekort, da han onsdag ræsede afsted for at nå til et EM-arrangement

En motorcyklist havde lige travlt nok, da han skulle nå til et fodboldarrangement onsdag. På vejen blev han nemlig stoppet af politiet for at køre langt over den tilladte hastighed.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Fartoverskridelsen fandt sted på Hartkornsvej i Dragør, hvor motorcyklisten kørte hele 105 km/t. på en strækning, hvor man ellers kun må køre 50.

Politiet inddrog derfor mandens kørekort på stedet og beslaglagde desuden hans motorcykel med henblik på konfiskation, skriver de.

'Det er farligt og uforsvarligt at køre så stærkt i et tæt bebygget område - og det kan selvfølgelig ikke legitimeres af, at man er sent på den til en EM-semifinale,' slår politiet fast.