FBI anholder far i grufuld harpun-sag

Matthew Taylor Coleman er blevet anholdt og sigtet på grænsen mellem USA og Mexico. Han er sigtet for at have dræbt sine to børn med en harpun

En fuldstændig rædselsfuld sag i Californien har fået FBI til at anholde 40-årige Matthew Taylor Coleman.

Han er nu sigtet for at have kidnappet og dræbt sine to børn på henholdsvis to og 10 år.

Det oplyser FBI.

Ifølge den føderale efterretningstjeneste blev de kontaktet af det lokale politi i Santa Barbara starten af indeværende uge.

En lokal kvinde havde fortalt politiet, at hendes mand og to børn var forsvundet. Ved hjælp af 'Find My iPhone'-funktionen kunne de se, at manden havde befundet sig i Rosarito i Mexico.

Senere registrerede de, at han var tæt på grænsen til USA, og da han forsøgte at krydse den blev Matthew Taylor Coleman anholdt.

Fandt lig

Og så kom den frygtelige besked fra de mexicanske myndigheder. De to børn blev fundet dræbt, efter de var blevet skudt med en harpun. En forbrydelse, som faren tilstod, at han stod bag.

Ifølge FBI har han forklaret, at han blev oplyst af QAnon og Illuminati-konspirationsteoretikere, der gav ham en åbenbaring. Den gik på, at hans kone havde slange-DNA, og det var blevet givet videre til børnene.

Ifølge dokumenter fra retten frygtede Matthew Taylor Coleman, at de ville ende med at blive monstre, der ville slå ham ihjel. Og det var efter sigende årsagen til, at de skulle dø.

FBI advarer

Dobbeltdrabbet på de to børn sker bare to måneder efter en FBI-advarsel om, at QAnon-følgeres trusler på internettet snart ville blive til alvorlige hændelser i virkeligheden.

I en artikel i CNN fra 14. juni 2021 advarer FBI politikerne om, at QAnons folk snart kunne blive mere voldelige.

De er ikke længere bare digitale soldater, lød de i dokumenter fra efterretningstjenesten